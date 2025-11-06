Açoriano Oriental
    • Jaime Vieira promete “Presidência Aberta” que levará executivo a todas as freguesias

    O novo presidente da Câmara da Ribeira Grande, Jaime Vieira (PSD), anunciou que vai promover a iniciativa “presidência aberta”, que levará o executivo camarário a todas as freguesias, para “ouvir os cidadãos e acompanhar obras no terreno”.

    Hoje, 10:35

    Autor: Lusa


    Jaime Vieira, que sucede no cargo ao social-democrata Alexandre Gaudêncio, que não se recandidatou nas eleições do dia 12 de outubro devido à limitação de mandatos, disse na cerimónia de tomada de posse que pretende liderar a autarquia da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, com “proximidade, diálogo e verdade”.

    Segundo uma nota do município, entre as prioridades do novo executivo estão a habitação, a desburocratização administrativa, o apoio às empresas e a valorização do setor agrícola e das pescas.

    Jaime Vieira anunciou a criação de uma Unidade Municipal de Prevenção e Combate às Dependências e reforçou o compromisso com a conclusão da obra da frente mar, considerada “a obra das obras do concelho”.

    No plano social e cultural, prometeu aumentar as verbas destinadas à recuperação de habitação degradada, reforçar o fundo de emergência social e consolidar, este ano, Ribeira Grande como “Polo do Natal”.

    O novo líder do executivo também manifestou a intenção de trabalhar com o Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) para garantir que o novo Centro de Saúde da Ribeira Grande seja “o maior e mais bem equipado” do arquipélago.

    “Serei presidente das 14 freguesias, e não de um partido. A partir de hoje, não há cores políticas, há apenas o objetivo de trabalhar com todos”, afirmou Jaime Vieira, citado no comunicado hoje divulgado.

    Jaime Vieira salientou também que assume a liderança do município “com profunda gratidão, humildade e sentido de responsabilidade” e afirmou que quer um concelho “onde o desenvolvimento chegue a cada freguesia, a cada família, a cada ribeiragrandense”.

    A fechar o discurso da tomada de posse, realizada na segunda-feira, o antigo presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe prometeu que o executivo que lidera no município da Ribeira Grande “trabalhará todos os dias para merecer a confiança dos ribeiragrandenses, para servir com verdade e para fazer da Ribeira Grande um exemplo de desenvolvimento regional e nacional”.

    Na cerimónia tomaram também posse os eleitos para a Assembleia Municipal.

    A candidatura do PSD, liderada por Jaime Vieira, venceu as eleições autárquicas para a Câmara da Ribeira Grande com 44,14% dos votos expressos e quatro mandatos, enquanto o PS obteve 41,68% dos votos e três mandatos.

    Na Assembleia Municipal da Ribeira Grande, o PSD elegeu 10 elementos, o PS nove e o Chega dois.

    O PSD ganhou a liderança de 11 freguesias deste concelho da ilha de São Miguel e o PS de três.


