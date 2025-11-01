Açoriano Oriental
    • Poeta Emanuel Jorge Botelho apresenta “Pregos de Cruz” na Livraria SolMar

    O poeta Emanuel Jorge Botelho apresentou o seu mais recente livro, “Pregos de Cruz”, editado pela Averno, na passada quinta-feira, na Livraria SolMar.

    Hoje, 16:00
    Poeta Emanuel Jorge Botelho apresenta “Pregos de Cruz” na Livraria SolMar

    Autor: Ana Carvalho Melo

    A obra foi apresentada por Pedro Gomes, numa sessão que contou com a leitura de vários poemas.

    Poeta, professor e animador cultural, Emanuel Jorge Botelho nasceu em Ponta Delgada, em agosto de 1950. Licenciou-se em Ciências Políticas e Sociais, em Lisboa. Fez parte do GICA – Grupo de Intervenção Cultural Açoriano, fundou e dirigiu a revista Aresta e coordenou o suplemento literário Raiz, do jornal Correio dos Açores.

    Como realça uma nota enviada à comunicação social, “Emanuel Jorge Botelho, ausente das luzes da ribalta, é um poeta profundamente ilhéu, mas em cuja poesia habitam o mundo e a condição humana, numa escrita depurada, bela e transcendente”.

    A mesma nota destaca ainda a descrição feita por Vamberto Freitas: “Emanuel Jorge Botelho é o nosso mais singular poeta, quer nas palavras que escreve, mas sobretudo nas que não escreve. A brevidade dos seus versos curtos nos seus poemas são livros inteiros, lindos e ditos pelo nunca é dito. Isto só acontece com os mestres da palavra em qualquer género, neste caso da poesia”.

