Matiné “@s Artistas do Andar de Cima” no Teatro Micaelense

“Inspirado nas confusões e aventuras de um grupo de vizinhos muito especiais, este espetáculo propõe um circo diferente, onde o dia a dia se transforma num verdadeiro espetáculo”, revela uma nota enviada à comunicação social.

A mesma nota explica que “@s Artistas do Andar de Cima” traz ao palco malabaristas incríveis, acrobatas cheios de energia, música animada, surpresas visuais e momentos de encantar, numa matiné dirigida a crianças, famílias e a todos os que gostam de sonhar de olhos bem abertos.

Refira-se que a Convenção de Circo do Atlântico 2025 é uma iniciativa da 9’Circos – Associação de Artes Circenses dos Açores.

Os bilhetes têm o preço de 10 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense ou em bol.pt.

