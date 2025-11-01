Açoriano Oriental
    • Matiné “@s Artistas do Andar de Cima” no Teatro Micaelense

    O Teatro Micaelense acolhe amanhã, 2 de novembro, às 17h00, o espetáculo “@s Artistas do Andar de Cima”, uma matiné de circo integrada na programação da Convenção de Circo do Atlântico 2025.

    Hoje, 10:43
    Matiné “@s Artistas do Andar de Cima” no Teatro Micaelense

    Autor: Ana Carvalho Melo

    “Inspirado nas confusões e aventuras de um grupo de vizinhos muito especiais, este espetáculo propõe um circo diferente, onde o dia a dia se transforma num verdadeiro espetáculo”, revela uma nota enviada à comunicação social.

    A mesma nota explica que “@s Artistas do Andar de Cima” traz ao palco malabaristas incríveis, acrobatas cheios de energia, música animada, surpresas visuais e momentos de encantar, numa matiné dirigida a crianças, famílias e a todos os que gostam de sonhar de olhos bem abertos.

    Refira-se que a Convenção de Circo do Atlântico 2025 é uma iniciativa da 9’Circos – Associação de Artes Circenses dos Açores.

    Os bilhetes têm o preço de 10 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense ou em bol.pt.

