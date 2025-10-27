Açoriano Oriental
    • Decisão do concurso de transporte coletivo terrestre de São Miguel no tribunal

    A empresa Vale do Ave Transportes foi a vencedora do concurso público internacional para a Concessão do Serviço Público de Transporte Regular Rodoviário de Passageiros na ilha de São Miguel, notícia avançada pela Antena 1/Açores e confirmada pelo Açoriano Oriental junto da secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas

    Hoje, 15:53
    Autor: Nuno Martins Neves

    No entanto, o consórcio composto pelas empresas Barraqueiro, Caetano, Raposo & Pereira, e Autoviação Micaelense. que ficou em segundo lugar. recorreu da decisão, que está agora nas mãos do Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada.

    Segundo Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestrutura, a empresa vencedora cumpriu todos os requisitos presentes no caderno de encargos e apresentou o melhor preço. 

    De acordo com o Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Turismo e Outros Serviços de São Miguel e Santa Maria, a proposta da Vale do Ave Transportes foi substancialmente abaixo do valor global do concurso, estipulado por 64 milhões de euros por 10 anos. 

    Segundo o sindicalista Nuno Amaral, a proposta da empresa vencedora rondou os 44 milhões de euros.

