Decisão do concurso de transporte coletivo terrestre de São Miguel no tribunal

No entanto, o consórcio composto pelas empresas Barraqueiro, Caetano, Raposo & Pereira, e Autoviação Micaelense. que ficou em segundo lugar. recorreu da decisão, que está agora nas mãos do Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada.



Segundo Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestrutura, a empresa vencedora cumpriu todos os requisitos presentes no caderno de encargos e apresentou o melhor preço.

De acordo com o Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Turismo e Outros Serviços de São Miguel e Santa Maria, a proposta da Vale do Ave Transportes foi substancialmente abaixo do valor global do concurso, estipulado por 64 milhões de euros por 10 anos.

Segundo o sindicalista Nuno Amaral, a proposta da empresa vencedora rondou os 44 milhões de euros.

