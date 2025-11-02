Açores abrem candidaturas para bolsa de estágio em Bruxelas

Este estágio decorre no âmbito do programa Estagiar Europa e inclui uma bolsa mensal no valor de dois mil euros para apoiar as despesas de alojamento e de alimentação durante o período de estágio, acrescenta o executivo açoriano, em nota de imprensa.



Além disso, é também assegurado ao estagiário o pagamento de seguros e uma passagem aérea no percurso de ida e volta entre o local de residência do beneficiário, nos Açores, e o local do estágio, em Bruxelas.



Segundo o despacho do vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, publicado em Jornal Oficial, as candidaturas estão abertas de 03 a 14 de novembro.



A bolsa destina-se a jovens que, "cumulativamente, tenham idade não superior a 30 anos à data do início do estágio, que tenham concluído o ensino secundário ou universitário na região e tenham grau de licenciatura, mestrado ou doutoramento".



Os critérios de seleção dos candidatos incluem a avaliação curricular, uma prova escrita de conhecimentos, uma prova de língua estrangeira, em inglês ou francês, consoante a opção do candidato, e ainda a entrevista de seleção, adianta ainda o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).



O Programa Estagiar Europa visa proporcionar aos jovens um maior conhecimento da organização e funcionamento da União Europeia ao mesmo tempo que reforça as suas competências socioprofissionais.



Este programa pretende também potenciar o recrutamento e a integração nas instituições e órgãos europeus de quadros superiores com relevante conhecimento da região, potenciando a sua representação nos serviços de cooperação europeia e internacional, "defendendo desta forma os interesses regionais em diversos domínios da política externa", sublinha o Governo açoriano.



A informação relativa ao programa de estágio e o formulário de candidatura encontram-se no Portal do Governo, em https://portal.azores.gov.pt/web/draece/estagiar-europa.



