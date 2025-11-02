Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Açores abrem candidaturas para bolsa de estágio em Bruxelas

    As candidaturas para a bolsa de estágio no Gabinete de Representação da Região Autónoma dos Açores, em Bruxelas, abrem, a partir de segunda-feira, e o estágio tem uma duração de 12 meses com uma bolsa mensal de dois mil euros, foi anunciado.

    Hoje, 13:57
    Açores abrem candidaturas para bolsa de estágio em Bruxelas

    Autor: Lusa

    Este estágio decorre no âmbito do programa Estagiar Europa e inclui uma bolsa mensal no valor de dois mil euros para apoiar as despesas de alojamento e de alimentação durante o período de estágio, acrescenta o executivo açoriano, em nota de imprensa.

    Além disso, é também assegurado ao estagiário o pagamento de seguros e uma passagem aérea no percurso de ida e volta entre o local de residência do beneficiário, nos Açores, e o local do estágio, em Bruxelas.

    Segundo o despacho do vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, publicado em Jornal Oficial, as candidaturas estão abertas de 03 a 14 de novembro.

    A bolsa destina-se a jovens que, "cumulativamente, tenham idade não superior a 30 anos à data do início do estágio, que tenham concluído o ensino secundário ou universitário na região e tenham grau de licenciatura, mestrado ou doutoramento".

    Os critérios de seleção dos candidatos incluem a avaliação curricular, uma prova escrita de conhecimentos, uma prova de língua estrangeira, em inglês ou francês, consoante a opção do candidato, e ainda a entrevista de seleção, adianta ainda o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

    O Programa Estagiar Europa visa proporcionar aos jovens um maior conhecimento da organização e funcionamento da União Europeia ao mesmo tempo que reforça as suas competências socioprofissionais.

    Este programa pretende também potenciar o recrutamento e a integração nas instituições e órgãos europeus de quadros superiores com relevante conhecimento da região, potenciando a sua representação nos serviços de cooperação europeia e internacional, "defendendo desta forma os interesses regionais em diversos domínios da política externa", sublinha o Governo açoriano.

    A informação relativa ao programa de estágio e o formulário de candidatura encontram-se no Portal do Governo, em https://portal.azores.gov.pt/web/draece/estagiar-europa.

    ﻿

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.