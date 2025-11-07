Fenprof pede que direitos dos professores sejam garantidos com alterações ao concurso

“Poderemos estar perante uma situação que, para além de fazer lograr as expectativas com que os candidatos se submeteram a concurso, poderá alterar a ordenação e colocação dos candidatos”, escreve a federação em sindicato.



Em causa está a decisão, anunciada na quinta-feira pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, de rever a portaria sobre vagas, reforçando em algumas disciplinas, mas sem mexer no total de 1.800 lugares disponíveis.



Segundo Fernando Alexandre, grupos de recrutamento como o do 1.º ciclo do ensino básico ou de Física e Química (para a qual não tinham sido inicialmente disponibilizadas vagas) serão reforçadas, enquanto outros "em que provavelmente nem há candidatos suficientes" terão afinal menos lugares.



Sublinhando que apoia a decisão de aumentar as vagas para responder a necessidades que não tinham sido previstas, a Fenprof defende, no entanto, que esse reforço não seja compensado com a eliminação de vagas noutras disciplinas.



“Estamos perante um concurso público, o que obriga a um especial cuidado sempre que se proceda a uma qualquer retificação/aditamento, mais ainda se feita no decurso do mesmo”, sublinha a Fenprof.



Além da revisão da portaria sobre vagas, o Governo decidiu também prolongar o concurso até às 23:59 de 21 de novembro, mais uma semana do que a data inicialmente prevista (14 de novembro).



Perante as alterações, os professores que já submeteram a candidatura poderão mudar as suas opções.

