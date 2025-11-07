Papa recebe ator Robert De Niro no Vaticano

“Bom dia. É um prazer conhecê-lo”, disse o Papa norte-americano, Robert Francis Prevost, em inglês ao seu compatriota, ao recebê-lo na chamada Sala do Trono do palácio.



“Igualmente”, respondeu o famoso ator, segundo o portal de notícias oficial Vatican News.



No final do encontro, Leão XIV ofereceu-lhe um terço.



De Niro viajou até à capital italiana para estar presente na inauguração de um hotel de que é proprietário, na exclusiva Via Veneto.



Na quinta-feira, o ator de clássicos da cinematografia norte-americana como “Taxi Driver”, “Tudo Bons Rapazes” e “O Padrinho II” foi laureado no Palácio del Campidoglio, sede da Câmara Municipal de Roma, com a mais alta condecoração da cidade, a Loba Capitolina.



Na cerimónia, De Niro celebrou as suas origens italianas, em particular, da região de Molise, e sublinhou o valor de Itália e da Cidade Eterna para a arte e a cultura.



“A minha família tem raízes em Itália, por isso esta condecoração tem um significado pessoal para mim. Sempre senti uma profunda ligação com este país, o seu povo, a sua paixão e o seu respeito pelas artes e pela criatividade”, afirmou durante a gala.



Mas aplaudiu também a recente eleição do novo presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, que classificou como uma esperança contra a política representada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



“Chegou a altura de recuperarmos o nosso país”, sustentou, segundo a imprensa local.

