    • Papa recebe ator Robert De Niro no Vaticano

    O Papa Leão XIV recebeu no Palácio Apostólico do Vaticano o ator norte-americano Robert De Niro, que foi a Roma para a inauguração do seu hotel e uma homenagem

    Hoje, 18:12
    Autor: Lusa/AO Online

    “Bom dia. É um prazer conhecê-lo”, disse o Papa norte-americano, Robert Francis Prevost, em inglês ao seu compatriota, ao recebê-lo na chamada Sala do Trono do palácio.

    “Igualmente”, respondeu o famoso ator, segundo o portal de notícias oficial Vatican News.

    No final do encontro, Leão XIV ofereceu-lhe um terço.

    De Niro viajou até à capital italiana para estar presente na inauguração de um hotel de que é proprietário, na exclusiva Via Veneto.

    Na quinta-feira, o ator de clássicos da cinematografia norte-americana como “Taxi Driver”, “Tudo Bons Rapazes” e “O Padrinho II” foi laureado no Palácio del Campidoglio, sede da Câmara Municipal de Roma, com a mais alta condecoração da cidade, a Loba Capitolina.

    Na cerimónia, De Niro celebrou as suas origens italianas, em particular, da região de Molise, e sublinhou o valor de Itália e da Cidade Eterna para a arte e a cultura.

    “A minha família tem raízes em Itália, por isso esta condecoração tem um significado pessoal para mim. Sempre senti uma profunda ligação com este país, o seu povo, a sua paixão e o seu respeito pelas artes e pela criatividade”, afirmou durante a gala.

    Mas aplaudiu também a recente eleição do novo presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, que classificou como uma esperança contra a política representada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

    “Chegou a altura de recuperarmos o nosso país”, sustentou, segundo a imprensa local.

