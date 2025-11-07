PJ detém homem por tentativa de homicídio na Ribeira Grande

De acordo com o comunicado enviado ao Açoriano Oriental, "o crime terá sido motivado por um desentendimento relacionado com a compra de substâncias sintéticas para consumo conjunto".

A vítima, um homem de 24 anos, terá sido abordada pelo suspeito "de forma dissimulada" com um instrumento corto-perfurante "com o qual lhe desferiu um golpe que causou um ferimento grave na zona posterior do tórax", lê-se no comunicado.

Após ser presente às autoridades judiciárias, ao detido foi "aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação".

A vítima, que necessitou de assistência hospitalar, já recebeu alta hospitalar.

