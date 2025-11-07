Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • PJ detém homem por tentativa de homicídio na Ribeira Grande

    A Polícia Judiciária deteve, esta sexta-feira, um homem de 30 anos pelo crime de tentativa homicídio, ocorrido a 1 de novembro, na Ribeira Grande


    Hoje, 15:23
    PJ detém homem por tentativa de homicídio na Ribeira Grande

    Autor: Daniela Carreiro

    De acordo com o comunicado enviado ao Açoriano Oriental, "o crime terá sido motivado por um desentendimento relacionado com a compra de substâncias sintéticas para consumo conjunto".

    A vítima, um homem de 24 anos, terá sido abordada pelo suspeito "de forma dissimulada" com um instrumento corto-perfurante "com o qual lhe desferiu um golpe que causou um ferimento grave na zona posterior do tórax", lê-se no comunicado.

    Após ser presente às autoridades judiciárias, ao detido foi "aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação".

    A vítima, que necessitou de assistência hospitalar, já recebeu alta hospitalar.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.