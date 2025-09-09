Zelensky acusa Rússia de matar mais de 20 civis em bombardeamento

"Um ataque aéreo russo brutalmente selvagem sobre a povoação rural de Yarova, na região de Donetsk. Diretamente sobre pessoas. Civis comuns. No preciso momento em que as pensões estavam a ser pagas. Segundo informações preliminares, mais de 20 pessoas foram mortas. Não há palavras... As minhas condolências a todas as famílias e entes queridos das vítimas”, disse Zelensky.

O Presidente ucraniano defendeu que “tais ataques russos não devem ficar sem uma resposta adequada por parte do mundo. Os russos continuam a destruir vidas (...). O mundo não deve permanecer em silêncio”.

“O mundo não deve permanecer inerte. É necessária uma resposta dos Estados Unidos. É necessária uma resposta da Europa. É necessária uma resposta do G20. São necessárias ações firmes para que a Rússia deixe de causar mortes”, acrescentou Zelensky.

Zelensky publicou um vídeo que mostra corpos espalhados pelo chão, próximos de uma carrinha muito danificada que era utilizada pelos correios ucranianos, principalmente para distribuir pensões em zonas rurais.

O governador regional, Vadym Filashkin, indicou que o ataque aéreo provocou "pelo menos 21 mortos" e o mesmo número de feridos.

"Esta não é uma ação militar, é puro terrorismo (…). As equipas de resgate, os médicos, a polícia e as autoridades locais estão na área" afetada pelo bombardeamento, acrescentou Filashkin.

A aldeia de Yarova está localizada a menos de dez quilómetros da linha da frente com a Rússia. Tinha uma população de cerca de 1.800 habitantes antes da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.