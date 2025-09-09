PM francês François Bayrou apresenta formalmente demissão a Macron

Com a demissão de Bayrou fica aberto o caminho para um sucessor, de uma lista de possíveis nomes da confiança de Macron, entre eles o ministro da Defesa, Sébastien Lecornu, ou até mesmo da esquerda, como o secretário do Partido Socialista francês, Olivier Faure, que se ofereceu para ocupar o cargo.

É esperado que Macron nomeie assim o quinto primeiro-ministro do segundo mandato, para que negoceie um programa e, em particular, o orçamento de Estado para 2026.

Matignon, a sede do executivo francês, fez uma declaração a afirmar que Macron "tomou nota" da demissão de Bayrou.

Agora, Bayrou e os ministros estão responsáveis por assegurar "os assuntos correntes até à nomeação de um novo primeiro-ministro", acrescentou na mesma declaração.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro demissionário viu chumbada a moção de confiança por uma esmagadora maioria de 364 votos contra 194, apresentada para reforçar a liderança perante a delicada situação das finanças públicas e antecipar a votação do plano orçamental para 2026, fortemente criticado, com cortes na ordem dos 44 mil milhões de euros.

Coincidindo com a demissão de Bayrou, pela primeira vez em mais de duas décadas, o prémio de risco da dívida francesa ultrapassou esta manhã o da Itália, com 82 pontos de base contra 81,8, sendo o pior da zona euro.

O político centrista chegou ao cargo na sequência da moção de censura ao antecessor, o conservador Michel Barnier, em funções durante três meses.

No mandato de apenas nove meses, Bayrou enfrentou oito moções de censura, que em França podem ser aprovadas sem lugar à formação de um novo Governo com uma maioria parlamentar alternativa.