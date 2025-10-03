UE prolonga mais um ano sanções contra responsáveis russos por destabilização

Em comunicado, o Conselho da UE anunciou que “decidiu prorrogar as medidas de restrição individuais contra os responsáveis pelas ações de destabilização da Rússia no estrangeiro por mais um ano, até 09 de outubro de 2026”.

A decisão foi tomada por causa da “atividades híbridas” da Rússia, especificamente contra a UE e os Estados-membros do bloco político-económico europeu.

Estas restrições abrangem 47 pessoas e 15 organizações.

À semelhança de todas as restrições que a UE impõe, os abrangidos têm os seus bens em países da União congelados e estão proibidos de quaisquer atividades económicas nos Estados-membros, assim como de viajar para ou transitar os territórios dos 27 países.