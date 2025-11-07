Açoriano Oriental
    • Treinador Vasco Matos quer Santa Clara a “olhar nos olhos” do Sporting

    O treinador Vasco Matos disse querer o Santa Clara a “olhar nos olhos” do Sporting, apelando à identidade e coesão da equipa açoriana para o jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol

    Hoje, 16:52
    Treinador Vasco Matos quer Santa Clara a “olhar nos olhos” do Sporting

    Autor: Lusa/AO Online

    “Na nossa casa temos de mostrar a nossa identidade. Temos de acreditar em nós e naquilo que é o nosso trabalho. Olhar o adversário nos olhos, obviamente com as nossas armas e eles com as armas deles, e fazer tudo por tudo para vencer o jogo”, afirmou em conferência de imprensa, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Sporting.

    Nos últimos cinco jogos do campeonato, o Santa Clara somou derrotas com Gil Vicente na última jornada (1-0), Vitória de Guimarães (2-1), Tondela (2-1) e dois triunfos diante Alverca (2-1) e AVS (2-0).

    Já o Sporting, que vem um empate em Turim frente a Juventus (1-1) para a Liga dos Campeões, soma oito vitórias, um empate e uma derrota em 10 jogos da Liga.

    “Sabemos da grandeza do Sporting, o campeão nacional. Uma equipa que está num excelente momento de forma, mas temos de olhar para nós”, reforçou o treinador.

    Vasco Matos reconheceu a necessidade de o Santa Clara melhorar no capítulo da finalização e alertou que a equipa vai ter de apresentar uma “coesão e entreajuda muito grande” no próximo encontro.

    “[O Sporting é] uma equipa com muita qualidade, com uma variabilidade muito grande no jogo, qualidade individual, qualidade coletiva. Obviamente temos de ter muita capacidade de nestes momentos de ter coesão e uma superação muito grande”, destacou.

    A propósito da instabilidade de resultados, Vasco Matos defendeu que a formação açoriana está a evoluir e reiterou que anteviu as dificuldades desta temporada, depois do feito histórico alcançado na época transata (melhor classificado da história do clube com o quinto lugar).

    “Quando começamos a época sabíamos claramente o que é que nos ia acontecer este ano. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Agora, obviamente, temos de jogar com a nossa identidade, a nossa coragem, com a nossa personalidade e os nossos adeptos”.

    O Santa Clara, oitavo classificado com 11 pontos, recebe o Sporting, segundo com 25, no próximo sábado, às 19:30 (20:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de João Gonçalves (Associação do Porto).


