Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Acordo nos Açores “abriu a porta à normalização do Chega”

    Miguel Carvalho, jornalista e autor do livro “Por Dentro do Chega. A Face Oculta da Extrema-Direita em Portugal”

    premium
    Hoje, 09:49
    Acordo nos Açores “abriu a porta à normalização do Chega”

    Autor: Nuno Martins Neves
    O seu livro “Por Dentro do Chega, A Face Oculta da Extrema-Direita em Portugal” tem um capítulo dedicado aos Açores que, apesar de ser pequeno em número de páginas, acaba por abordar um importante momento que teve um papel importante naquilo que se configura como a normalização do Chega.Si...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.