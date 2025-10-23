Açoriano Oriental
    • Via de acesso à Ferraria vai ficar fechada por segurança

    Açoriano Oriental revela as conclusões e recomendações do Laboratório Regional de Engenharia Civil

    Hoje, 00:00
    Via de acesso à Ferraria vai ficar fechada por segurança

    Autor: AO Online

    No jornal desta quinta-feira, o Açoriano Oriental publica uma entrevista com Miguel Carvalho, autor do Livro "Por dentro do Chega. A face oculta da extrema-direita em Portugal", e um excerto do capítulo referente aos Açores.

    Noticia ainda que foi dado um novo prazo ao consórcio que está a negociar a privatização da Azores Airlines para apresentar uma nova proposta formal melhorada; e que os CTT culpam os transportes aéreos pelas falhas no serviço; além do pagamento de 200 milhões de euros de pagamentos a fornecedores que estavam em atraso.

    O Desporto avança que o Clube K regressa à Liga masculina e traça as metas do União Sportiva.

