    • Relatório do LREC recomenda que acesso à Ferraria permaneça encerrado

    LREC recomendou a interdição da circulação automóvel na via de acesso à Ferraria, após o deslizamento de pedras ocorrido a 15 de setembro, alertando para a elevada suscetibilidade da zona a fenómenos de instabilidade geomorfológica

    premium
    Hoje, 09:29
    Autor: Ana Carvalho Melo
    O Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) recomenda a interdição da circulação automóvel na via de acesso à Ferraria e a realização de estudos e levantamentos adicionais para avaliar a presença de planos de descontinuidade ou de fraqueza no maciço rochoso.As recomendações surgem ap...
