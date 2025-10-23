Relatório do LREC recomenda que acesso à Ferraria permaneça encerrado

Autor: Ana Carvalho Melo
O Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) recomenda a interdição da circulação automóvel na via de acesso à Ferraria e a realização de estudos e levantamentos adicionais para avaliar a presença de planos de descontinuidade ou de fraqueza no maciço rochoso.As recomendações surgem ap...
Regional Ver Mais
-
Governo paga 200 milhões de dívidas em atraso a fornecedores na saúde
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
Filarmónica recorda os Dire Straits