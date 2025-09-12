Açoriano Oriental
    • Ponta Delgada
    Semana Europeia da Mobilidade assinalada com minibus gratuitos

    A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai assinalar a Semana Europeia da Mobilidade, que decorre entre 16 e 22 de setembro, disponibilizando minibus gratuitos para a população

    12 de Sep de 2025, 15:41
    Semana Europeia da Mobilidade assinalada com minibus gratuitos

    Autor: Lusa/AO Online

    Durante esta semana, qualquer cidadão, independentemente da idade, poderá usufruir gratuitamente do transporte público municipal, numa iniciativa que pretende "incentivar a mobilidade sustentável, reduzir a utilização do automóvel e promover hábitos de vida mais saudáveis", explica a autarquia, em nota de imprensa.

    Serão ainda desbloqueadas gratuitamente bicicletas e trotinetes, numa medida que visa incentivar a utilização de meios alternativos de mobilidade urbana.

    A Semana Europeia da Mobilidade, promovida pela Comissão Europeia, tem como tema da edição deste ano “Mobilidade para Todos”.


