Semana Europeia da Mobilidade assinalada com minibus gratuitos

Durante esta semana, qualquer cidadão, independentemente da idade, poderá usufruir gratuitamente do transporte público municipal, numa iniciativa que pretende "incentivar a mobilidade sustentável, reduzir a utilização do automóvel e promover hábitos de vida mais saudáveis", explica a autarquia, em nota de imprensa.

Serão ainda desbloqueadas gratuitamente bicicletas e trotinetes, numa medida que visa incentivar a utilização de meios alternativos de mobilidade urbana.

A Semana Europeia da Mobilidade, promovida pela Comissão Europeia, tem como tema da edição deste ano “Mobilidade para Todos”.