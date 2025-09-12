Costa conclui no Porto ‘tour’ europeia sobre prioridades políticas do Conselho Europeu

Depois de, no outono do ano passado ter realizado uma visita semelhante antes de iniciar funções como presidente do Conselho Europeu, o antigo primeiro-ministro português encontra-se desde o início do mês e até à próxima sexta-feira a deslocar-se aos países da UE para discutir com os chefes de Governo e de Estado as suas prioridades políticas, bem como os métodos de trabalho do Conselho Europeu.

Na próxima sexta-feira, António Costa vai encontrar-se com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, no Porto, onde também participará no Fórum Social, segundo a sua agenda hoje divulgada.

Em maio de 2021, quando Portugal tinha a presidência rotativa do Conselho da UE e António Costa era primeiro-ministro, realizou-se no Porto uma cimeira social na qual foi dado um novo impulso político à implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, com metas como alcançar uma taxa de emprego de 78%, assegurar que 60% de adultos têm formação anual e tirar 15 milhões de pessoas do risco de pobreza ou da exclusão social.

Realizada entre 01 e 19 de setembro, esta digressão europeia de António Costa visa recolher opiniões dos chefes de Governo e de Estado dos países-membros sobre a situação da UE e preparar o terreno para as próximas cimeiras europeias e internacionais.

Já passou por países como Bélgica, Eslovénia, Croácia, Áustria, Roménia, Bulgária, República Checa, Finlândia, Suécia, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Hungria, Alemanha e Eslováquia.

Na próxima semana visitará Grécia, Chipre, Itália, França, Espanha, Luxemburgo e Portugal.

Ficam por visitar países como Irlanda, Dinamarca, Malta e Holanda devido a problemas de agenda, que serão visitados por António Costa mais tarde.

O objetivo desta ‘tour’ é recolher as perspetivas dos líderes sobre a situação internacional, sobre a situação na UE e, com isso, contribuir para definir ou ajustar a agenda política dos próximos meses.

Em causa estão assuntos como as guerras da Ucrânia causada pela invasão russa e de Israel contra o movimento islamita Hamas na Palestina, a defesa da UE e também o alargamento.

Acrescem temas como o novo o Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034, o comércio face às tensões comerciais com os Estados Unidos e a aposta na competitividade comunitária.

Citado em comunicado, António Costa argumentou que “estas conversas ajudarão a definir a agenda comum para os próximos meses”, face aos atuais desafios.

“Como presidente do Conselho Europeu, é meu dever ouvir e compreender as prioridades de todos os líderes — especialmente nestes tempos incertos. O meu papel é construir consensos e, [por isso], em cada visita trabalharei para reforçar a nossa cooperação porque no mundo imprevisível de hoje a nossa unidade é a nossa maior força”, salientou.

A 01 de dezembro de 2024, António Costa começou o mandato de dois anos e meio à frente do Conselho Europeu, sendo o primeiro socialista e português neste cargo.