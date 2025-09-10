Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Freguesia da Fajã de Baixo recebe Festival de Sopa

    A XXIV edição do Festival de Sopa da Fajã de Baixo, em Ponta Delgada, nos Açores, decorre no sábado, com "uma ampla variedade de sopas, desde as receitas mais tradicionais às propostas mais criativas e exóticas"

    Hoje, 16:42
    Freguesia da Fajã de Baixo recebe Festival de Sopa

    Autor: Lusa/AO Online

    Numa organização do Instituto S. João de Deus – Casa de Saúde São Miguel, em colaboração com a Casa do Povo da Fajã de Baixo, o encontro gastronómico contará com a participação de várias instituições, restaurantes e particulares e animação musical com atuações ao vivo.

    Em comunicado, a Casa de Saúde de São Miguel informa que os bilhetes para o evento, que decorre a partir das 19h00, nas instalações da Casa de Saúde São Miguel, estão disponíveis para venda - no caso de crianças até aos 4 anos, a entrada é gratuita - e cada bilhete inclui acesso ao recinto do festival, um kit com tigela de cerâmica, colher e copo reutilizável, uma bebida de oferta e degustação das sopas a concurso.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.