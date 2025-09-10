Freguesia da Fajã de Baixo recebe Festival de Sopa

Numa organização do Instituto S. João de Deus – Casa de Saúde São Miguel, em colaboração com a Casa do Povo da Fajã de Baixo, o encontro gastronómico contará com a participação de várias instituições, restaurantes e particulares e animação musical com atuações ao vivo.

Em comunicado, a Casa de Saúde de São Miguel informa que os bilhetes para o evento, que decorre a partir das 19h00, nas instalações da Casa de Saúde São Miguel, estão disponíveis para venda - no caso de crianças até aos 4 anos, a entrada é gratuita - e cada bilhete inclui acesso ao recinto do festival, um kit com tigela de cerâmica, colher e copo reutilizável, uma bebida de oferta e degustação das sopas a concurso.