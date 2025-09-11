"First Date" vence o CineFest em Angola

De acordo com nota de imprensa, Luís Filipe Borges foi ainda distinguido como o Melhor Realizador, e Diogo Rola como Melhor Fotografia.



Desta forma, "First Date" arrecadou quatro prémios de Angola.



CineFest é um importante impulsionador do cinema rural em Angola, proporcionando exibições cinematográficas e mostras temáticas, fomentando uma maior interação entre os munícipes e incentivando o surgimento de novos cineastas locais, atraindo um público considerável e reforçando o papel como acontecimento cultural relevante na localidade.



"First Date", rodado na ilha do Pico e produzido pela Advogado do Diabo e MiratecArts, já recebeu 15 prémios incluindo, também no fim de semana passado, uma Menção Honrosa de Melhor Realizador para Luís Filipe Borges, no Cine Tejo.

