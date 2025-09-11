Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • "First Date" vence o CineFest em Angola

    "First Date", de Luís Filipe Borges, foi o filme vencedor do CineFest, festival de cinema ao ar livre produzido anualmente pela SedFilmes, em Angola, bem como foi premiado como Melhor Filme da CPLP

    Hoje, 17:21
    "First Date" vence o CineFest em Angola

    Autor: Susete Rodrigues

    De acordo com nota de imprensa, Luís Filipe Borges foi ainda distinguido como o Melhor Realizador, e Diogo Rola como Melhor Fotografia.

    Desta forma, "First Date" arrecadou quatro prémios de Angola.

    CineFest é um importante impulsionador do cinema rural em Angola, proporcionando exibições cinematográficas e mostras temáticas, fomentando uma maior interação entre os munícipes e incentivando o surgimento de novos cineastas locais, atraindo um público considerável e reforçando o papel como acontecimento cultural relevante na localidade.

    "First Date", rodado na ilha do Pico e produzido pela Advogado do Diabo e MiratecArts, já recebeu 15 prémios incluindo, também no fim de semana passado, uma Menção Honrosa de Melhor Realizador para Luís Filipe Borges, no Cine Tejo.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.