Açoriano Oriental
    • Lagoa volta a receber projeto 'Creactivity'

    O autocarro do projeto 'Creactivity', uma iniciativa do BPI e da Fundação “La Caixa”, com o apoio da Câmara Municipal da Lagoa, estará, este ano, em dois lugares do concelho, nomeadamente na Praça de Nossa Senhora da Graça, nos dias 17, 18 e 19 de setembro, e na rua da Carreira, junto ao Auditório Ferreira da Silva, na Vila de Água de Pau, nos dias 3 e 6 de outubro

    12 de Sep de 2025, 16:31
    Autor: Susete Rodrigues

    Recordar-se que este projeto itinerante da Fundação “La Caixa” tem por objetivo” fomentar a conceção de soluções originais para problemas simples”, refere nota de imprensa. Os alunos participam em workshops com materiais do quotidiano e com ferramentas de baixa e alta tecnologia para dar vida às suas próprias ideias. Trata-se de um espaço concebido para despertar a “criatividade das crianças, ajudando-as a sentirem-se confortáveis numa sociedade em mudança”.

    O 'Creactivity' ganha vida dentro de um autocarro que se converte “numa unidade móvel totalmente adaptada, para facilitar o acesso e a participação das pessoas com mobilidade reduzida”.

    Este espaço dispõe de várias áreas para implementar diferentes habilidades, como a zona da 'Mecânica', com espaços de engrenagens, máquinas, berlindes e paintballs; a zona do 'Vento', com tubos de vento; a zona da 'Eletricidade', e a zona da 'Luz', com o sistema stopmotion.

    Desta forma, o 'Creactivity' dispõe de workshops em grupo e visitas de exploração livre. O horário é das 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30. Os workshops funcionam apenas com marcação, que pode ser efetuada, através do número 933 258 627 ou portugal@creactivitybus.com.

