Praia da Vitória acolhe conferência internacional “Açores, do Oceano ao Espaço”

Para a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, o evento internacional representa uma oportunidade "para refletir sobre as possibilidades e oportunidades para a Região enquanto plataforma atlântica de ciência, inovação, sustentabilidade e segurança", disse citada em nota de imprensa, aquando da apresentação do evento.



Vânia Ferreira recordou ainda que os Açores, por via da presença militar norte-americana na Base das Lajes, "ganharam, ao longo de décadas, exposição internacional enquanto espaço geoestratégico atlântico. Hoje, fruto das alterações mundiais, a sua vocação enquanto pilar militar no Atlântico espelha novas dimensões e oportunidades, quer geopolíticas quer geoeconómicas, com evidentes benefícios locais, regionais e nacionais".



“É com enorme agrado, e sentido de responsabilidade, que a Autarquia se associa a esta iniciativa da FLAD, que nos traz especialistas nacionais e internacionais, os quais, certamente, nos deixarão um conjunto de alargado de ideias e visões que devemos aproveitar a bem do nosso desenvolvimento”, enfatiza Vânia Ferreira.



A conferência ocorre integrada nas celebrações do 40º aniversário da FLAD, mas assinala também os 30 anos do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos da América e os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.



Segundo Ana Pinto, comissária da conferência, que esteve presente na conferência de imprensa, os trabalhos terão início pelas 09h30 do dia 18, com a sessão de abertura presidida pelo presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro. A sessão contará ainda com as intervenções da presidente da autarquia da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, e do presidente da FLAD, Nuno Morais Sarmento.



A primeira palestra (11h00) é proferida por Paulo Portas, antigo vice-primeiro ministro e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, que abordará as “Três Décadas de Diálogo Transatlântico”.



A partir das 11h45, decorrerá uma mesa-redonda sobre os “30 anos de cooperação luso-americana”, com Paulo Portas, Rita Rico (cônsul dos EUA em Ponta Delgada) e Jack Martins (senador estadual do Estado de Nova Iorque). O debate é moderado por Ana Paula Zacarias, do Instituto Diplomático.



Pelas 14h30, ocorrerá a intervenção de Ian Lesser, do German Marshall Fund of the United States, sobre “Relações transatlânticas – uma aliança em reconfiguração?”.



Seguir-se-á uma mesa-redonda sobre “Relações transatlânticas – do pós-guerra à reconfiguração global”, com Daniel Marcos (Universidade Nova de Lisboa), Miguel Monjardino (IEP-Católica), Bruno Cardoso Reis (ISCTE-IUL) e Ian Lesser. O debate é moderado por Ana Santos Pinto, presidente do Grupo de Peritos sobre a NATO e o Sul (2018-2019).



Às 16h00, é inaugurada a exposição “80 Anos da Base das Lajes”, patente no foyer do Auditório do Ramo Grande, organizada pela Câmara da Praia da Vitória, com o apoio do Museu de Angra do Heroísmo, da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro e diversos privados, que cederam peças para o espólio expositivo.



Pelas 16h45, decorrerá o debate sobre “Diáspora e literatura: lançamento da coleção 'Coast to Coast'”, com Deolinda Adão (University of California, Berkeley) e a escritora Katherine Vas, com moderação da jornalista Ana Daniela Soares.



O primeiro dia de trabalhos encerra com a comunicação de Paulo Vizeu Pinheiro, representante permanente de Portugal na NATO, subordinada ao tema “NATO: uma história de sucesso nas relações transatlânticas – um testemunho”.



No dia 19, o encontro inicia-se pelas 09h30 com as boas-vindas por Michael Baum, administrador da FLAD, seguindo-se a intervenção de Fernando Alexandre, ministro da Educação, Ciência e Inovação.



Pelas 11h30, decorre o debate “Atlântico – um oceano de conhecimento e inovação”, moderado pelo jornalista Rui Paiva, com a participação de Ana Martins (Universidade dos Açores), Renato Mendes (CoLAB+Atlantic, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) e Catarina Garcia (4Oceans, Universidade Nova de Lisboa).



A partir das 14h30, Laura Lisboa (Sciences PO, Paris) e Tomé Ribeiro Gomes (Universidade da Beira Interior) debatem “Infraestruturas críticas no Atlântico: interdependência e potencial estratégico”, com moderação do jornalista Luciano Barcelos.



Às 16h15, decorrerá a sessão com os vencedores dos Atlantic Security Award, Science Award e Junior Award.



Pelas 16h45, um novo painel de debate sobre “Do Atlântico ao Espaço: cooperação, ciência e inovação”, com a participação de João Reis (Universidade Lusófona, GOVCOPP e RCM2+) e Ricardo Conde (Agência Espacial Europeia). A moderação é de Paula Gouveia, diretora do jornal Açoriano Oriental.



A sessão de encerramento está agendada para as17h30, com intervenções de Nuno Morais Sarmento (presidente da FLAD), Marcos Perestrello (vice-presidente da Assembleia da República) e José Manuel Bolieiro (presidente do Governo dos Açores).



No mesmo dia, pelas 21h30, no Auditório do Ramo Grande, decorrerá o concerto “Sinatra na Terceira”, protagonizado pela Orquestra AngraJazz.

