Crise da habitação nos Açores em debate entre 10 e 12 de setembro

Em nota enviada à comunicação social, é explicado que este evento no âmbito do projeto CARE(4)HOUSING, resulta de uma parceria que envolve a Ordem dos Arquitetos – Secção Regional dos Açores (OA.SRAZO), a Universidade dos Açores, através do Centro de Estudos Humanísticos (CEHu) e do Centro Interdisciplinar em Ciências Sociais (CICS.UAc), a Novo Dia – Associação para a Inclusão Social, a Habitat Açores e a Cooperativa Nossa Vida, Nossa Casa.

No dia 11 de setembro, a partir das 14h, será realizada uma conferência na qual se propõe uma reflexão sobre o contexto histórico e político do problema habitacional, bem como questões relacionadas com o planeamento urbano, o uso do solo e o acesso à habitação.

“Procuraremos também identificar um conjunto de recomendações políticas, no sentido de concretizar o direito à habitação de forma universal, incondicional e acessível”, é revelado.

A primeira parte da conferência incluirá a comunicação “O Direito à Habitação”, proferida pela arquiteta Helena Roseta (online), a que se seguirá a primeira mesa-redonda “Como concretizar o Direito à Habitação?”, moderada pelo cientista político Paulo Fontes (UAc), com a participação do sociólogo Fernando Diogo (UAc), do psicólogo Hélder Fernandes (Novo Dia) e da presidente do Conselho Económico e Social, Piedade Lalanda.

Na segunda parte da conferência, o geógrafo Luís Mendes (CEG/IGOT-UL) abordará a temática “Crise de Habitação, Políticas Públicas e Alterações Recentes à ‘Lei dos Solos’”, a que se seguirá uma segunda mesa-redonda, moderada pela jornalista Marta Silva, com a participação do presidente da Associação de Municípios dos Açores, Alexandre Gaudêncio, do presidente da OA-SRAZO, Nuno Costa, da socióloga Lídia Fernandes (DINAMIA’CET-ISCTE) e do presidente da Associação Amigo dos Açores, Diogo Caetano.

O programa do evento inclui ainda um conjunto de atividades complementares, tais como workshops e visitas guiada.

