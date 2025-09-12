Kol de Carvalho com exposição “Esperar” em Lisboa

A exposição “Esperar”, do arquiteto Jorge Kol de Carvalho, foi inaugurada a 4 de setembro na Galeria da sede da Ordem dos Arquitetos, em Lisboa.

A mostra reúne 45 fotografias captadas nas ilhas dos Açores, onde o autor regista paragens de transporte público, transformando-as em retratos de um quotidiano singular.

As imagens, tiradas ao longo dos anos em todas as ilhas habitadas do arquipélago, exceto o Corvo, exploram a diversidade arquitetónica destes abrigo: estruturas simples de tijolo e betão, por vezes complementadas com telha, vidro, policarbonato, ferro ou alumínio.

O “olhar” de Jorge Kol de Carvalho procura, como refere, “arquiteturas com e sem desenho”, onde a simplicidade convive com a criatividade popular. As fotografias foram selecionadas e enquadradas por Duarte Belo, que também assina o texto da exposição. Para o fotógrafo, estas imagens são “retratos de objetos construídos, mais do que paisagens”, pontos de interrogação que remetem para a impossibilidade de compreendermos totalmente o mundo que habitamos.

O catálogo da exposição destaca ainda a dimensão estética e política destas estruturas: “A paisagem é obra aberta, recetiva a que a ela se associem aquelas, que a transformam num objeto estético e político, que interroga a mudança e inquieta o olhar de quem lhe atribui sentidos vários nessa observação”.

A exposição está patente ao público até 18 de setembro.

Nascido em 1948 na ilha Terceira, Jorge Kol de Carvalho formou-se em Arquitetura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa em 1971. Retomou a prática fotográfica em 2012, após décadas dedicadas à arquitetura. Em 2024, foi distinguido como Membro Honorário da Ordem dos Arquitetos.

O seu percurso inclui publicações como Companha (2020) e Urueña (2024), além de exposições individuais em Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Lisboa e outras localidades, com destaque para “Dentro e Fora” (2022-2025) e “Ando por Aí” (2024).

