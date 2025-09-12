Açoriano Oriental
    • Instabilidade persiste na cadeia de Angra do Heroísmo

    Sindicato dos guardas prisionais alerta para o risco de greve na prisão de Angra do Heroísmo devido a instabilidade e alegada perseguição do diretor interino

    premium
    Hoje, 09:24
    Instabilidade persiste na cadeia de Angra do Heroísmo

    Autor: Filipe Torres
    O Estabelecimento Prisional (EP) de Angra do Heroísmo atravessa um período de grande instabilidade, apesar da destituição do diretor José Coutinho Pereira em julho, na sequência de casos de castigos aplicados a reclusos. O então adjunto, Norberto Colaço Rodrigues, assumiu interinamente a d...
