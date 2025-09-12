A Corredor Associação Cultural organiza, de hoje e até segunda-feira, um workshop de interpretação com o ator João Cabral, que seguirá o modelo de laboratório teatral, no qual serão abordadas cenas escolhidas das obras de Tchekhov, e continuará com a abordagem do trabalho de Stanislavski na construção de personagens.

Em entrevista ao jornal Açoriano Oriental, João Cabral explica que irá abordar a “importância da figura do Stanislavski, que é um incontornável na preparação dos atores. É um dos marcos essenciais para uma formação mais racionalizada, com passos muito definidos e dando ferramentas aos atores para que trabalharem o seu processo criativo, de encontro aos personagens, de encontro à capacidade criativa que cada um de nós tem no palco, e utilizar essa capacidade criativa no teatro, no palco. Portanto, a ideia de ser um laboratório é precisamente essa, de ir identificando alguns problemas, identificando alguns bloqueios, etc., e como resolver essas situações”.

O que os participantes vão esperar é a “possibilidade de se questionarem e questionarem os seus próprios processos criativos e o que tem a ver com o que é que fazemos do nosso corpo para comunicar com a outra pessoa”, disse o formador.

Será essa a ideia de laboratório, ou seja, colocar “um pouco nas mãos dos participantes ou no corpo dos participantes, o que vai acontecer. Há sempre um código que é diferente, mas dependerá muito do que eles fizerem. Portanto, vou-lhes dar algumas ferramentas para como trabalhar o texto no fundo, como chegar a um personagem e também que responsabilidade é que um ator tem quando está em palco”, afirmou.

‘Porque estou aqui e faço isto agora’, é um ‘subtítulo’ do workshop e esse aspeto, segundo o formador, tem a ver com o “caráter de presença que me interessa sempre no ator, porque temos uma responsabilidade enorme quando nos apresentamos perante uma plateia cheia de gente e somos nós que temos a voz”.

Hoje, amanhã e segunda-feira, o workshop decorrerá na Aula Magna da Universidade dos Açores, domingo é na Biblioteca Pública de Ponta Delgada. Tendo em conta o número de interessados, a organização abriu uma nova turma para este mesmo workshop que irá decorrer entre os dias 13 e 16 de outubro.

Para João Cabral, esse crescente interesse prende-se com “uma vontade enorme nas pessoas de encontrar um veículo para o seu estado criativo. Há qualquer coisa que as pessoas precisam. Portanto, acho que é um pouco reflexo disso”.

