Cristiano Ronaldo distinguido como "melhor jogador de sempre" na gala da LPFP

“Obrigado à Liga por este prémio. Ser distinguido como melhor jogador de sempre é um orgulho, sobretudo no meu país. Obrigado a todos os meus companheiros que ajudaram a conquistar este troféu e agradeço a todos os treinadores que me ajudaram na caminhada para ser cada vez melhor”, afirmou o capitão da seleção portuguesa.

Nesta terceira edição da 'Liga Portugal Awards', a LPFP prestou também homenagem póstuma a Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto e da própria Liga, distinção recebida pelo filho, Alexandre Pinto da Costa.

Nos prémios institucionais, a Fundação Benfica venceu na categoria de Responsabilidade Social, enquanto o ex-jogador e internacional português Pepe recebeu o galardão da Liga Portugal.

Já o atual selecionador nacional, Roberto Martínez, foi distinguido com o Prémio Prestígio, e não deixou de mencionar Diogo Jota, futebolista internacional português, que morreu num acidente de viação em 03 de julho passado.

"É um orgulho enorme receber este prémio e ser o primeiro treinador não português a ganhar um título internacional para Portugal. É um título que traz responsabilidade porque queremos ganhar mais. Temos que honrar o sonho de alguém que nos faz falta, que é o Diogo Jota. Por ele, por todos os portugueses e pelo futuro da Seleção. Este último estágio foi difícil e muito emocional, mas o nosso balneário é diferente. Temos uma força que vamos usar até ao fim, com orgulho", frisou o selecionador nacional.

O premio Mérito Desportivo foi entregue aos jogadores Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, bem como ao dirigente Luís Campos, todos a representar o clube francês Paris Saint-Germain.

Na categoria 'Hall of Fame', foram homenageados os internacionais portugueses Nani e Ricardo Quaresma, com símbolos de uma geração marcante do futebol nacional.

A Gala da Liga Portugal, que decorreu na sede da LPFP, no Porto, uniu diferentes gerações do futebol profissional nacional numa noite de distinções de carreira, mas também pela prestação desportiva na temporada de 2024/25,