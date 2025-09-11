Açoriano Oriental
    • Museu da Emigração Açoriana celebra 20 anos

    O Museu da Emigração Açoriana, na Ribeira Grande, celebrou 20 anos de existência na passada terça-feira e nesse âmbito foi inaugurada uma exposição comemorativa, momento que contou com a apresentação do livro de Pedro Almeida Maia, “Condenação – A história de um gangster açoriano na América”

    Hoje, 17:34
    Museu da Emigração Açoriana celebra 20 anos

    Autor: Susete Rodrigues


    Segundo nota de imprensa da autarquia, decorreu ainda uma palestra, levada a cabo por Onésimo Teotónio d’Almeida sobre “Museus, Memória – Memórias e Esquecimentos”, que contou com  testemunho dos presidentes de Câmara cujos mandatos se realizaram desde a fundação do Museu. A animação musical esteve a cargo do artista luso-açoriano Frank Rod Jr.

    As restantes atividades desenrolam-se durante o mês de setembro, nomeadamente nos dias 23 e 30 de setembro. Desta forma, a 23 de setembro, está reservado mais uma apresentação de um livro relacionado com a temática “Monumentos ao Emigrante”, de Daniel Bastos e Luís Carvalhido, que irá contar com apresentação de Onésimo d’Almeida.

    Decorrerá também a inauguração da exposição fotográfica “Monumentos ao Emigrante” e um concerto com Clayton e Cátia.

    No dia 30 de setembro, irá ser apresentada a obra de Eduardo Medeiros, “175 anos de Portuguesas nas Bermudas”, bem como a inauguração da exposição “Açores-Bermudas” e o concerto de João Moniz.

    De referir que todos os sábados, entre as 10h00 e as 17h00, haverá animação infantil e familiar com a iniciativa “Pequenos viajantes”.

