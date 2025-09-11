Museu da Emigração Açoriana celebra 20 anos



Segundo nota de imprensa da autarquia, decorreu ainda uma palestra, levada a cabo por Onésimo Teotónio d’Almeida sobre “Museus, Memória – Memórias e Esquecimentos”, que contou com testemunho dos presidentes de Câmara cujos mandatos se realizaram desde a fundação do Museu. A animação musical esteve a cargo do artista luso-açoriano Frank Rod Jr.



As restantes atividades desenrolam-se durante o mês de setembro, nomeadamente nos dias 23 e 30 de setembro. Desta forma, a 23 de setembro, está reservado mais uma apresentação de um livro relacionado com a temática “Monumentos ao Emigrante”, de Daniel Bastos e Luís Carvalhido, que irá contar com apresentação de Onésimo d’Almeida.



Decorrerá também a inauguração da exposição fotográfica “Monumentos ao Emigrante” e um concerto com Clayton e Cátia.



No dia 30 de setembro, irá ser apresentada a obra de Eduardo Medeiros, “175 anos de Portuguesas nas Bermudas”, bem como a inauguração da exposição “Açores-Bermudas” e o concerto de João Moniz.



De referir que todos os sábados, entre as 10h00 e as 17h00, haverá animação infantil e familiar com a iniciativa “Pequenos viajantes”.

