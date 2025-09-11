Mar&Ilha junta todas as violas de arame em palco

‘Cordas Primas’, é o mais recente trabalho do grupo Mar&Ilha da ilha do Pico, composto por 10 temas, nove originais e um tema de Zeca Afonso.

Para Sara Miguel, vocalista do grupo, este novo álbum foi um grande desafio porque “conseguimos juntar as oito violas de arame portuguesas neste disco e ainda outros cordofones ligados à música tradicional portuguesa. Portanto, temos 15 cordofones representados neste disco e 13 músicos convidados, de todo o país, nomeadamente, do continente, da Madeira e também do Brasil”.

Foi necessário criar espaços de encontro “para ensaiarmos, para criarmos os arranjos para os temas que os autores nos tinham oferecido e também para gravar em estúdio, porque gravámos em Torres Vedras, no West Wave Studio”, afirmou Sara Miguel, para sublinhar que “foi um ano em que as coisas se foram fazendo lentamente e com muito trabalho individual de todos. Mas também com muita comunicação e com encontros presenciais em que tudo era muito intenso e tudo foi vivido até ao limite. Depois o resultado acabou por ser muito bom”.

Conseguir juntar todas as violas de arame portuguesa num só único espetáculo foi inédito. Sara Miguel explica que “estas violas nunca se tinham reunido em palco, talvez por estarem espalhadas por todo o país, onde existe aquela dificuldade do regionalismo, mas foi aqui, nos Açores, que isso aconteceu pela primeira vez e foi connosco”, acrescentando que “conseguimos juntar todas as violas portuguesas que no fundo são o cerne deste disco”.

Apresentar este álbum no Pico foi muito especial para o grupo porque “o Pico é a nossa casa, é a ilha onde nasceu este projeto de Mar&Ilha e também porque valorizamos muito o património que temos nas Lajes, o património baleeiro, a chamarrita, todos estes símbolos que nos inspiram como grupo”.

No próximo dia 4 de outubro, o Mar&Ilha atuam no Auditório Municipal das Velas em São Jorge e será uma comemoração tripla porque “vamos comemorar o Dia Mundial da Música, o Dia da Viola da Terra e o nosso 6º aniversário”.

