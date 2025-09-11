Relatório da anteproposta da LFRA prevê que regiões passem a receber do Estado mais 518 ME

Autor: Paula Gouveia
Aplicando-se a solução prevista no relatório final da Anteproposta de revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, preparado pela sociedade de advogados Eduardo Paz Ferreira & Associados, os Açores e a Madeira teriam um aumento de receita da ordem dos 518 milhões de euros por ano ...
