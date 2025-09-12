Confrarias do Vinho vão entronizar novos confrades

De acordo com nota informativa, pelas 10h00 terá lugar o Capítulo Geral da Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos, decorrendo o da Confraria da Alcatra da Ilha Terceira pelas 11h15.



Seguir-se-á um almoço que junta os confrades de ambas as instituições, num restaurante em São Sebastião.



Ambas as confrarias entronizam confrades noviços e a da Vinho Verdelho atribuirá também o grau de Confrade de Mérito à Associação de Municípios Portugueses do Vinho, AMPV.



A Confraria da Alcatra da Ilha Terceira irá atribuir ainda o grau de Confrade de Mérito a Álamo Meneses e entronizará confrades com a categoria de Mestre de Função.

