    • Confrarias do Vinho vão entronizar novos confrades

    As confrarias do Vinho Verdelho dos Biscoitos e da Alcatra da Ilha Terceira vão entronizar novos confrades, amanhã, dia 13 de setembro, na igreja do Castelo de São João Batista, em Angra do Heroísmo

    12 de Sep de 2025, 16:55

    Autor: Susete Rodrigues

    De acordo com nota informativa, pelas 10h00 terá lugar o Capítulo Geral da Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos, decorrendo o da Confraria da Alcatra da Ilha Terceira pelas 11h15.

    Seguir-se-á um almoço que junta os confrades de ambas as instituições, num restaurante em São Sebastião.

    Ambas as confrarias entronizam confrades noviços e a da Vinho Verdelho atribuirá também o grau de Confrade de Mérito à Associação de Municípios Portugueses do Vinho, AMPV.

    A Confraria da Alcatra da Ilha Terceira irá atribuir ainda o grau de Confrade de Mérito a Álamo Meneses e entronizará confrades com a categoria de Mestre de Função.

