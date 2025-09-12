Açoriano Oriental
    • Nordeste teve maior subida da avaliação das habitações

    O Concelho do Nordeste foi o que teve nos últimos três anos a maior subida do valor mediano da avaliação bancária das habitações, enquanto a Lagoa foi quem mais cresceu em novas habitações depois da crise inflacionista

    premium
    Hoje, 09:31
    Nordeste teve maior subida da avaliação das habitações

    Autor: Rui Jorge Cabral
    O Concelho do Nordeste registou nos últimos três anos a maior subida do valor mediano da avaliação bancária das habitações, novas e antigas, entre os seis concelhos da ilha de São Miguel, ultrapassando Ponta Delgada e mesmo a média nacional.&nbsp;Em 2021, o valor mediano da avaliação bancá...
