Relação reverte absolvição por violência doméstica

Homem, de 55 anos, tinha sido absolvido do crime de violência doméstica contra a sua companheira, por o tribunal entender que faltou provar que o agressor sabia que a vítima era sua companheira e que agiu consciente disso. Relação de Lisboa revogou o acórdão, que sofria de “erro de lógica”, e condenou agressor a dois anos e 10 meses de pena suspensa.