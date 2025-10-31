Combustíveis aditivados em postos de São Miguel e Terceira

A empresa revelou em comunicado que “introduziu na sua rede de postos nos Açores um combustível para os clientes que procuram soluções para melhorar o desempenho do seu carro, proteger o motor e poupar nos consumos: o Galp Evologic, já disponível nos sete postos Galp distribuídos por São Miguel e Terceira”.

“Esta introdução surge após a Resolução do Conselho do Governo n.º 85/2025, de 11 de junho de 2025, que aprovou a comercialização dos combustíveis aditivados nos Açores, em regime de preços livres, com as taxas de ISP iguais aos combustíveis simples. Tal criou as condições para a inclusão de combustíveis aditivados, garantindo desta forma a oferta do produto Galp na única região que ainda estava em falta no país e assim terminando com uma desigualdade no território nacional”, referiu.