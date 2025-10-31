Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Combustíveis aditivados em postos de São Miguel e Terceira

    A Região Autónoma dos Açores passou a ter combustíveis aditivados, que são disponibilizados em sete postos Galp das ilhas de São Miguel e da Terceira


    Hoje, 16:53

    Autor: Lusa/AO Online

    A empresa revelou em comunicado que “introduziu na sua rede de postos nos Açores um combustível para os clientes que procuram soluções para melhorar o desempenho do seu carro, proteger o motor e poupar nos consumos: o Galp Evologic, já disponível nos sete postos Galp distribuídos por São Miguel e Terceira”.

    “Esta introdução surge após a Resolução do Conselho do Governo n.º 85/2025, de 11 de junho de 2025, que aprovou a comercialização dos combustíveis aditivados nos Açores, em regime de preços livres, com as taxas de ISP iguais aos combustíveis simples. Tal criou as condições para a inclusão de combustíveis aditivados, garantindo desta forma a oferta do produto Galp na única região que ainda estava em falta no país e assim terminando com uma desigualdade no território nacional”, referiu.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.