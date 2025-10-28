Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • SPAC acusa SATA de negar acesso a dados operacionais após reunião "positiva" com consórcio

    Foi "positiva" a reunião entre a direção do SPAC e o consórcio Newtour/MS Aviation, a primeira após o sindicato ter sido mandatado pelos associados. Pilotos dizem que SATA Holding nega acesso a dados operacionais.

    Hoje, 22:30
    SPAC acusa SATA de negar acesso a dados operacionais após reunião "positiva" com consórcio

    Autor: Nuno Martins Neves

    "O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) informa que a primeira reunião com o Consórcio Newtour/MS Aviation decorreu hoje de forma positiva, num ambiente construtivo e de mútuo respeito, esclarecendo várias questões e abrindo um canal de diálogo essencial ao futuro da Azores Airlines", lê-se no comunicado interno a que o Açoriano Oriental teve acesso.

    No entanto, foi uma reunião ensombrada pela informação que, diz o sindicato, a SATA Holding persiste em manter confidencial.

    Informação essa, explica o comunicado, de teor operacional: "É incompreensível que matérias operacionais de gestão corrente - número de Pilotos utilizados em dias de férias/folga; custos dessa utilização; custo global de Pilotos em funções de formação/treino/verificação ou outras - sejam tratadas como confidenciais".

    De recordar que, em comunicado, o Conselho de Administração da SATA Holding negou, na segunda-feira, que estivesse a sonegar qualquer tipo de informação ao consórcio Newtour/MS Aviation. "O Conselho de Administração da SATA Holding sabe, e também sabe o Agrupamento, e por isso estamos tranquilos, que a única reserva se limita à informação confidencial da empresa Azores Airlines e não do projeto estratégico do Agrupamento. Esta informação confidencial, pela sua natureza comercial ou de proteção de dados pessoais poderá ainda ser fornecida ao Agrupamento a seu pedido, que bem sabermos saberá respeitar aqueles interesses comerciais e pessoais, eventualmente em causa".

    No entanto, para o SPAC, "tal opacidade suscita a pergunta sobre o que se procura ocultar e impossibilita uma negociação séria, completa e informada".

    Acrescenta o sindicato que, "a persistência de zonas de sombra pode ser mais ampla do que se queira admitir e, no limite, servir a narrativa de que seria menos gravoso para alguns deixar a companhia soçobrar - levando consigo vestígios de má gestão e opções políticas pretéritas - do que privatizar sob escrutínio, arriscando trazer à luz, factos incómodos e responsabilidades pelo “estado a que isto chegou”".

    Concretizando, o SPAC afirma que a ocultação de dados operacionais pode sugerir "a intenção de esconder ineficiências internas - não reveladas a um potencial comprador e, em sentido inverso, instrumentalizadas para influenciar e alavancar a posição negocial com os trabalhadores".

    Razões pelas quais o sindicato apela a uma "desclassificação e disponibilização integral dos dados essenciais", para que o processo negocial prossiga "com rigor, seriedade e transparência, como Pilotos e empresa merecem".

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.