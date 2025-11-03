Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • “Daqui a dias já não se produz, só se revende”

    Na ida ao mercado municipal, Cristina Melo, investigadora e consultora, ouve comerciantes e produtores e alerta: sem políticas públicas que incentivem a produção local, o setor de produtos frescos poderá estar em risco

    premium
    Hoje, 11:46
    “Daqui a dias já não se produz, só se revende”

    Autor: Daniela Arruda
    Apesar da qualidade reconhecida, muitos produtos locais continuam a não chegar às mesas dos açorianos. Entre as nove ilhas, frutas, legumes e doces típicos enfrentam problemas de produção e distribuição, enquanto os produtos importados ocupam o lugar nas prateleiras dos grandes supermercad...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.