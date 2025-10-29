Açoriano Oriental
    • Preços dos combustíveis aumentam em novembro nos Açores

    O preço dos combustíveis nos Açores aumenta em novembro, com a gasolina a custar mais 2,3 cêntimos por litro e o gasóleo mais 0,8 cêntimos por litro, segundo um despacho publicado em Jornal Oficial

    Hoje, 10:09
    Preços dos combustíveis aumentam em novembro nos Açores

    Autor: Lusa/AO Online

    O executivo açoriano justifica o ajustamento no preço máximo de venda ao público com as “recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos”.

    A partir de 01 de novembro, a gasolina sem chumbo I.O. 95 octanas passa a custar 1,619 euros por litro nos Açores, mais 2,3 cêntimos do que em outubro.

    Já o preço do gasóleo rodoviário é fixado em 1,436 euros por litro, o que representa uma subida de 0,8 cêntimos.

    Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, aumenta 0,8 cêntimos por litro em novembro.

    O gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura passa a custar 1,065 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo colorido e marcado consumido na pesca é fixado em 0,875 euros por litro.

    Também o gás butano, que passou a ter atualizações mensais em janeiro, regista uma subida do preço em novembro, de 2,2 cêntimos por quilo (2,1 no caso de ser vendido a granel).

    O gás butano vendido ao público, no estabelecimento do revendedor, em garrafas de 26 litros ou mais, passa a custar 1,674 euros por quilo e o vendido em garrafas de 24 litros, construídas em materiais leves (até oito quilos de vasilhame), 1,870 euros por quilo.

    O gás butano canalizado custa 1,674 euros por quilo e o gás butano a granel 1,271 euros por quilo.

    Os preços máximos dos produtos petrolíferos e energéticos nos Açores são "alterados no dia 01 de cada mês e nos montantes equivalentes à variação do valor do Preço Europa (PE) mensal".

    Em dezembro, o executivo açoriano aumentou o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) em 9,8 cêntimos por litro na gasolina e 5,8 cêntimos por litro no gasóleo.

    São agora cobrados 59 cêntimos de ISP por litro no caso da gasolina e 40 cêntimos no caso do gasóleo.

    A 05 de junho, o executivo açoriano já tinha aumentado a taxa ISP em 2,7 cêntimos por litro na gasolina e 10 cêntimos no gasóleo.

    O mesmo aconteceu em março de 2023, em que o ISP subiu 10 cêntimos nos Açores nos dois combustíveis.

    O imposto tinha baixado, na região, nove cêntimos na gasolina e 11,3 cêntimos no gasóleo, em agosto de 2022, depois de ter registado também reduções em novembro de 2021 e abril de 2022.


