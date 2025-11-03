Açoriano Oriental
    • Número de passageiros desembarcados em portos nos Açores baixa pelo terceiro mês consecutivo

    O número de passageiros desembarcados nos Açores em viagens marítimas interilhas voltou a baixar em setembro, com menos 0,83% do que no período homólogo, segundo dados do Serviço Regional de Estatística (SREA)

    Hoje, 17:12
    Número de passageiros desembarcados em portos nos Açores baixa pelo terceiro mês consecutivo

    Autor: Lusa/AO Online

    Os números publicados na página do SREA e consultados pela Lusa revelam que, em setembro, desembarcaram nos portos da região 58.159 passageiros, provenientes de viagens interilhas, menos 485 (0,83%) do que no mesmo mês em 2024.

    É o terceiro mês consecutivo com quebras no número de passageiros desembarcados por via marítima nos Açores, em comparação com igual período em 2024.

    Ainda assim, no valor acumulado entre janeiro e setembro, houve mais desembarques em 2025.

    No total, foram 462.324, mais 2.477 (0,54%) do que em igual período no ano anterior.

    Na época baixa, a Atlânticoline, empresa que assegura as ligações marítimas de passageiros nos Açores, realiza viagens apenas entre as ilhas do Triângulo (Pico, Faial e São Jorge) e entre Flores e Corvo.

    Entre junho e setembro, passam também a estar abrangidas as outras duas ilhas do grupo Central: Terceira e Graciosa.

    Apenas as ilhas do Pico e do Faial contrariaram a tendência regional e apresentaram uma subida no número de desembarques em setembro.

    A ilha do Pico, que tem várias viagens diárias para o Faial, durante todo o ano, foi a que registou maior movimento de passageiros, neste mês, com 25.856 desembarques, mais 2% do que no período homólogo.

    Já a ilha do Faial somou 24.578 viajantes, mais 2,4% do que em setembro de 2024.

    A ilha de São Jorge, que também tem ligações ao Pico e ao Faial, durante todo o ano, registou uma quebra de 5,07%, com um total de 6.293 desembarques.

    No último mês da operação sazonal, a Terceira contabilizou 747 viajantes, menos cinco (0,66%) do que no período homólogo, e a Graciosa 313, menos oito (2,49%).

    Também no grupo Ocidental, onde há viagens por via marítima entre Flores e Corvo, durante todo o ano, houve uma redução de passageiros desembarcados em setembro.

    Nas Flores, o número de desembarques (190) baixou 7,32% e no Corvo (182) a quebra foi de 13,33%.

    No valor acumulado dos primeiros nove meses do ano, também só houve um crescimento homólogo nas ilhas do Pico e do Faial.

    O Pico registou 208.932 desembarques e uma subida de 1,29%, enquanto o Faial contabilizou 194.733 e um aumento de 0,64%.

    A maior quebra percentual ocorreu na Graciosa, que, entre junho e setembro, contou 2.202 viajantes, menos 17,31% do que em 2024.

    No mesmo período, a Terceira registou uma redução de 9,53%, com 4.926 desembarques.

    No grupo Ocidental, a ilha das Flores contabilizou 1.989 passageiros (menos 8,04%), de janeiro a setembro, e a ilha do Corvo 1.863 (menos 8,59%).

    Com 47.679 passageiros, nos primeiros nove meses do ano, a ilha de São Jorge, registou uma quebra de 0,21% face ao período homólogo.

    Desde 2020 está suspensa a operação sazonal da Atlânticoline, que ligava todas as ilhas do arquipélago (com exceção do Corvo), com navios de maior dimensão, entre maio e setembro.

    Nos meses de época alta (de junho a setembro), há agora apenas ligações marítimas entre as ilhas do grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e entre as Flores e o Corvo (grupo Ocidental).

