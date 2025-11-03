Bispo de Angra nomeia comissão para estudar beatificação de Madre Teresa da Anunciada

Madre Teresa da Anunciada está associada à origem do culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres, cujas festas se realizam anualmente em Ponta Delgada no quinto domingo a seguir à Páscoa.



O anúncio foi feito pelo reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo, na ilha de São Miguel, nos Açores, no final da missa dominical, no âmbito da celebração dos fiéis defuntos.



A decisão foi formalizada por um Decreto Episcopal.



O trabalho da nova comissão pretende "reunir e validar as provas históricas e espirituais necessárias para que a Madre Teresa da Anunciada possa ser oficialmente reconhecida pela Igreja Católica como Beata — passo fundamental no caminho da santidade que o povo açoriano há muito anseia", segundo o sítio na Internet Igreja Açores, da Diocese de Angra, que assinala 491 anos.



A comissão será responsável por estudar a documentação, as fontes e o contexto de vida da religiosa clarissa.



Será presidida pela historiadora Margarida Sá Nogueira Lalanda, doutora em História da Cultura e das Instituições e professora aposentada da Universidade dos Açores e investigadora do CHAM – Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa.



A Diocese de Angra sublinha que a nomeação da Comissão "marca um passo decisivo" na abertura do processo de beatificação da religiosa micaelense, "de forma a que a sua causa seja aberta a nível diocesano, o que pressuporá ainda a nomeação posterior da Comissão Teológica e de um postulador".



Farão também parte da equipa António Camões Gouveia, historiador e professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e Paula Almeida Mendes, linguista e historiadora, investigadora na Universidade do Porto.



O reitor do Santuário do Santo Cristo destaca que a criação da comissão “é um trabalho que agora se inicia”, esperando que “passe e acabe em Roma” para que a causa avance de forma sólida e conclusiva.



“Ao longo dos tempos, muitas vezes têm acontecido os reinícios, assim se pode dizer, do processo, mas depois por uma razão ou por outra, até porque as pessoas também vão cedendo o seu lugar na vida, vão falecendo e o trabalho fica a meio, esperemos que desta vez seja um trabalho a começar e acabar em Roma para que haja a resposta da igreja acerca da beatificação de Madre Teresa da Anunciada”, afirma o cónego Manuel Carlos Alves.



O reitor, citado no sítio na Internet Igreja Açores, adianta que está previsto, este ano, o descerramento da estátua da Madre Teresa da Anunciada no pátio da roda do Convento da Esperança, por ocasião da festa de Cristo Rei, "gesto simbólico que reforça a ligação entre a religiosa e o culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres, tradição central da fé micaelense".



Nascida em 1658 na Ribeira Seca da Ribeira Grande, Teresa de Jesus — mais tarde conhecida como Madre Teresa da Anunciada — entrou no Convento da Esperança de Ponta Delgada em 1682, "onde dedicou toda a sua vida à promoção do culto do Senhor Santo Cristo".



"A sua devoção, caridade e firmeza espiritual tornaram-se um exemplo de fé e amor a Deus, sendo considerada já em vida uma mulher de virtudes heroicas", lê-se no sítio na Internet Igreja Açores.



Embora o processo de beatificação tenha sido iniciado em 1740, nunca chegou a ser concluído.



A reativação da causa "é vista como um sinal de esperança por parte do Santuário, que há séculos mantêm viva a devoção inspirada por Madre Teresa", acrescenta a Diocese de Angra.

