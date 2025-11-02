Treinador diz que Santa Clara tem “grande oportunidade” para melhorar em Barcelos

“[O Gil Vicente] é uma equipa que está a fazer um excelente campeonato, sem dúvida nenhuma. Cabe-nos a nós olhar para o adversário. Temos de fazer o nosso trabalho. É um adversário difícil, mas também é uma grande oportunidade para nós”, afirmou Vasco Matos.



O treinador falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da deslocação ao terreno do Gil Vicente, a contar para a 10.ª jornada da I Liga.



“Temos de estar muito focados naquilo que é o nosso trabalho e perceber que temos de melhorar os nossos comportamentos. É um grande desafio para nós, mas também é uma grande oportunidade”, reforçou o técnico.



Nos últimos cinco jogos, o Santa Clara somou um empate com o Benfica (1-1), derrotas com Tondela e Vitória de Guimarães (ambas por 2-1) e vitórias diante o Alverca (2-1) e AVS na última jornada (2-0), enquanto o Gil Vicente regista quatro triunfos e um desaire (com o Benfica) nas últimas cinco partidas.



Vasco Matos assumiu que a equipa está à “procura do equilíbrio”, depois de duas épocas de sucesso, que culminaram com a conquista do campeonato da segunda divisão e do quinto lugar na I Liga (melhor classificação da história do clube).



“Há coisas que temos de melhorar. Temos de prolongar mais. A diferença entre o insucesso e o sucesso está claramente naquilo que é o comportamento e naquilo que são os nossos níveis de agressividade. Isso está bem patente na nossa equipa”, realçou.



O treinador alertou que a derrota frente ao Sporting de Braga no último jogo (5-0), a contar para a Taça da Liga, tem de ter consequências no trabalho do plantel.



“Tem impacto naquilo que é o nosso trabalho e o nosso dia-a-dia. Aquele jogo não é a nossa cara. A partir daí, temos de trabalhar. É só esse o impacto que tem de ter no nosso dia-a-dia e não no próximo jogo”, sublinhou.



O treinador admitiu a necessidade de criar “novos estímulos e desafios” para promover o “desconforto” dos jogadores após duas temporadas de “muito sucesso”.



“Acho, sinceramente, que o Santa Clara foi pioneiro e o ano passado fez muitas equipas repensar muitas coisas e alguns comportamentos. Nisso, fomos pioneiros. Obviamente que sabíamos no início da época que ia ser um campeonato mais difícil. Temos de saber conviver com isso”, vincou.



Instado a detalhar, Vasco Matos defendeu que o Santa Clara foi “pioneiro” na temporada transata no “compromisso e intensidade”.



“Hoje vemos equipas com muito mais orçamento do que na época passada que perceberam que, se calhar, só o orçamento não chegava [face] aos níveis de intensidade e trabalho. Vemos equipas com o mesmo orçamento e que se calhar foram por outro caminho”, defendeu.



O Santa Clara, oitavo classificado, com 11 pontos, vai defrontar o Gil Vicente, quarto, com 19, na próxima segunda-feira, às 19:45, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Sérgio Guelho (Associação da Guarda).





