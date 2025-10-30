Bolieiro confia no “bom senso e responsabilidade de todas as partes” na privatização da Azores Airlines

José Manuel Bolieiro que falava, em Lisboa, à margem da reunião do Conselho de Ministro, que decorreu esta quinta-feira, disse que “tenho confiança e esperança que a responsabilidade, o sentido de responsabilidade e de empenho de que todos, faça parte da solução e não apenas parte do problema”.



Nos últimos dias tem-se assistido à preocupação dos sindicatos sobre o acesso à documentação confidencial do processo de privatização. José Manuel Bolieiro preferia que tivesse havido mais “linearidade neste processo e mais rapidez”, disse para lembrar que “a herança recebida no grupo SATA foi tão complexa e tão difícil que, como o povo português diz, 'o que nasce todo tarde nunca se endireita'. Na verdade, estamos a fazer um grande esforço, todos, incluindo a minha própria intervenção, para que possamos chegar, neste caso, a bom aeroporto”.



“Tenho confiança que, apesar destas contrariedades, o sentido de responsabilidade e o empenho de todas as partes em querer incluir-se na solução, em vez de apenas abordarem o problema, chegaremos com uma solução que penso que poderá ser boa. O meu papel, enquanto presidente do Governo, é fazer a defesa do interesse público da região”.

