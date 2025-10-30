Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Bolieiro confia no “bom senso e responsabilidade de todas as partes” na privatização da Azores Airlines

    ﻿O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, disse esta quinta-feira que tem “esperança” e confia no “bom senso e no sentido de responsabilidade de todas as partes”, no que diz respeito ao processo de privatização da Azores Airlines

    Hoje, 15:21
    Bolieiro confia no “bom senso e responsabilidade de todas as partes” na privatização da Azores Airlines

    Autor: Susete Rodrigues

    José Manuel Bolieiro que falava, em Lisboa, à margem da reunião do Conselho de Ministro, que decorreu esta quinta-feira, disse que “tenho confiança e esperança que a responsabilidade, o sentido de responsabilidade e de empenho de que todos, faça parte da solução e não apenas parte do problema”.

    Nos últimos dias tem-se assistido à preocupação dos sindicatos sobre o acesso à documentação confidencial do processo de privatização. José Manuel Bolieiro preferia que tivesse havido mais “linearidade neste processo e mais rapidez”, disse para lembrar que “a herança recebida no grupo SATA foi tão complexa e tão difícil que, como o povo português diz, 'o que nasce todo tarde nunca se endireita'. Na verdade, estamos a fazer um grande esforço, todos, incluindo a minha própria intervenção, para que possamos chegar, neste caso, a bom aeroporto”.

    “Tenho confiança que, apesar destas contrariedades, o sentido de responsabilidade e o empenho de todas as partes em querer incluir-se na solução, em vez de apenas abordarem o problema, chegaremos com uma solução que penso que poderá ser boa. O meu papel, enquanto presidente do Governo, é fazer a defesa do interesse público da região”.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.