Praia da Vitória focada na habitação e aproveitamento dos fundos europeus

O novo Executivo Municipal da Praia da Vitória afirma estar focado no aproveitamento dos fundos provenientes da União Europeia e na resolução dos desafios relacionados com a habitação, assumindo estas áreas como prioridades para o novo mandato.



De acordo com a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, o primeiro passo a dar no sentido de conseguir novas soluções habitacionais no concelho passa pela implementação da Estratégia Local de Habitação.



“Queremos criar as condições para que cada cidadão tenha acesso a uma habitação condigna. Este é um compromisso social e humano, que será concretizado através de políticas concertadas com o Governo Regional, as freguesias e as entidades privadas, numa resposta abrangente às necessidades reais da população”, afirmou, na tomada de posse realizada no passado dia 30 de outubro.



Na ocasião demonstrou a vontade de continuar a aproveitar, de forma eficiente e responsável, as oportunidades proporcionadas pelos fundos comunitários, tanto nos projetos já aprovados como nas candidaturas em preparação. Sublinhou que estes instrumentos são fundamentais para impulsionar obras estruturantes, modernizar infraestruturas, promover a sustentabilidade ambiental e apoiar o desenvolvimento económico local.



O Executivo garantiu ainda que, até ao final do mandato, o compromisso será o de não perder qualquer oportunidade de financiamento, assegurando, contudo, a manutenção da estabilidade financeira do município e evitando que cada investimento se transforme num encargo futuro.



Vânia Ferreira referiu que, entre as estratégias de ação prioritárias para a criação de emprego, fixação de pessoas e o reforço da coesão territorial, destacam-se o apoio às empresas e ao empreendedorismo económico e social, bem como o reforço dos apoios sociais e a dinamização cultural.



“Mas a coesão comunitária faz-se também por via do desenvolvimento de cada espaço que constitui o nosso Concelho. O desenvolvimento equilibrado do concelho depende de uma relação de cooperação estreita entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. Reforçaremos essa parceria, escutando as populações, apoiando os seus projetos e garantindo que nenhuma freguesia fica esquecida”, acrescentou.



Entre as empreitadas de maior relevo a desenvolver a curto prazo, a autarca destacou a intervenção na Rua Padre Damião, a revitalização do mercado municipal, a requalificação da Escadaria do Facho e a dinamização da baía da Praia da Vitória como espaço privilegiado para a náutica, com impacto positivo na economia e no turismo local.

Sublinhou ainda a importância da cooperação institucional entre os dois municípios da ilha. “(...) Nessa lista incluímos também o reforço das sinergias com o Município de Angra do Heroísmo. Queremos uma cooperação institucional sólida, assente no respeito e na partilha de objetivos comuns”.



Na sua intervenção, Vânia Ferreira reafirmou os princípios que pretende manter ao longo do mandato: rigor, transparência e clareza nas decisões, sublinhando também uma postura de renovação e dinamismo.



“Dos Biscoitos ao Porto Martins, o nosso maior propósito é continuar a construir um território onde vale a pena viver; onde todos têm oportunidades para consolidar os seus objetivos de vida familiar, profissional e pessoal. É esse o nosso Norte. É essa a nossa Prioridade. Queremos uma Praia da Vitória moderna, sustentável e solidária, que honra as suas raízes e projeta o seu futuro com confiança”, declarou.

Paulo Luís renovou o mandato como Presidente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória. Tomaram posse na Câmara Municipal os vereadores executivos Emanuel Sousa, Paula Sousa e John Branco, bem como os vereadores não-executivos Marco Martins, Patrícia Lopes e Manuel Pires. No mandato 2025-2029, a Assembleia Municipal é composta por 11 deputados da coligação PPS-PSD/CDS-PP, 9 do PS, um do Chega e, por inerência, pelos 11 presidentes das Juntas de Freguesia do concelho.





