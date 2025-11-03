Portos dos Açores lança concursos públicos para novos equipamentos portuários

O primeiro concurso, com um preço base de 2.000.000,00 euros (sem IVA), destina-se à aquisição de dois guindastes móveis elétricos tipo Pelican para movimentação de embarcações, com capacidade até 70 toneladas, a instalar nos portos de Ponta Delgada (São Miguel) e Horta (Faial).



A empresa pública que gere os portos dos Açores lançou também um concurso, com um preço base de 1.310.000,00 euros (sem IVA), para a aquisição de três atrelados Slipway Trailer para embarcações com capacidade mínima de oitenta toneladas para os Portos da Horta, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada.



O terceiro concurso, com um preço base de 600.000,00 euros (sem IVA), refere-se ao fornecimento de um pórtico elétrico para embarcações com capacidade mínima de 50 toneladas para o Porto de Pipas, na ilha Terceira.



De acordo com os anúncios publicados, todos os investimentos são cofinanciados por fundos da União Europeia.

