    • Portos dos Açores lança concursos públicos para novos equipamentos portuários

    A empresa Portos dos Açores lançou três concursos públicos, publicados em Diário da República, destinados à aquisição de novos equipamentos nos portos de Ponta Delgada (São Miguel), Horta (Faial) e Angra do Heroísmo (Terceira)

    Hoje, 17:15
    Portos dos Açores lança concursos públicos para novos equipamentos portuários

    Autor: Lusa/AO Online

    O primeiro concurso, com um preço base de 2.000.000,00 euros (sem IVA), destina-se à aquisição de dois guindastes móveis elétricos tipo Pelican para movimentação de embarcações, com capacidade até 70 toneladas, a instalar nos portos de Ponta Delgada (São Miguel) e Horta (Faial).

    A empresa pública que gere os portos dos Açores lançou também um concurso, com um preço base de 1.310.000,00 euros (sem IVA), para a aquisição de três atrelados Slipway Trailer para embarcações com capacidade mínima de oitenta toneladas para os Portos da Horta, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada.

    O terceiro concurso, com um preço base de 600.000,00 euros (sem IVA), refere-se ao fornecimento de um pórtico elétrico para embarcações com capacidade mínima de 50 toneladas para o Porto de Pipas, na ilha Terceira.

    De acordo com os anúncios publicados, todos os investimentos são cofinanciados por fundos da União Europeia.

