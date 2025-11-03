Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Estrangeiro de 74 anos morreu numa praia do Funchal

    Um homem de 74 anos, de nacionalidade suíça, morreu na Madeira depois de alegadamente ter estado em dificuldades no mar, na praia do Areeiro, no Funchal, anunciou a Autoridade Marítima Nacional

    Hoje, 17:40
    Estrangeiro de 74 anos morreu numa praia do Funchal

    Autor: Lusa/AO Online

    Em comunicado, esta autoridade adianta que o alerta para esta situação foi dado pelas 14:40 (hora local), através do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira, relativo a “uma pessoa em paragem cardiorrespiratória” naquela praia.

    De acordo com a informação, foram ativados de imediato os meios de socorro, nomeadamente elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, da Cruz Vermelha Portuguesa e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

    “À chegada ao local, constatou-se que o homem tinha sido retirado da água por populares que prontamente iniciaram manobras de Suporte Básico de Vida, não tendo sido possível reverter a situação”, lê-se no documento.

    O médico da EMIR efetuou o auto de verificação do óbito e o corpo foi depois transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira, tendo o comando local da Polícia Marítima do Funchal tomado conta da ocorrência.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.