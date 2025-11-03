Estrangeiro de 74 anos morreu numa praia do Funchal

Em comunicado, esta autoridade adianta que o alerta para esta situação foi dado pelas 14:40 (hora local), através do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira, relativo a “uma pessoa em paragem cardiorrespiratória” naquela praia.



De acordo com a informação, foram ativados de imediato os meios de socorro, nomeadamente elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, da Cruz Vermelha Portuguesa e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).



“À chegada ao local, constatou-se que o homem tinha sido retirado da água por populares que prontamente iniciaram manobras de Suporte Básico de Vida, não tendo sido possível reverter a situação”, lê-se no documento.



O médico da EMIR efetuou o auto de verificação do óbito e o corpo foi depois transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira, tendo o comando local da Polícia Marítima do Funchal tomado conta da ocorrência.





