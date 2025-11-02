Açoriano Oriental
    • Faltam recursos, formação e tempo para o ensino inclusivo

    Especialista em educação traça um cenário “alarmante” sobre a realidade que alunos, pais e professores vivem na Região, tanto no ensino público como no privado. Representante de movimento fala em pais com medo de falar


    Hoje, 19:10
    Faltam recursos, formação e tempo para o ensino inclusivo

    Autor: Nuno Martins Neves
    “Inúmeros pais e professores sentem-se desamparados, agastados com um diploma que afinal tinha tudo de bom, mas está a provocar o caos, está a provocar o desgaste, está a provocar mesmo o esgotamento nas famílias e nos alunos. Isto é alarmante”. Rita Simas Bonança, educadora de infância e especialis...
