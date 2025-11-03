Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Segundo estudo genético à raça do Cão de Fila de São Miguel está em marcha

    Estudo que está a ser levada a cabo pelo Centro de Biotecnologia dos Açores vai comparar os dados recolhidos agora com os registos feitos em 2001, altura em que foi efetuado o primeiro estudo genético desta raça autóctone.

    premium
    Hoje, 11:19

    Autor: Arthur Melo
    Depois de em 2001 ter sido efetuado na Região o mapeamento genético da raça do Cão de Fila de São Miguel, atualmente está a decorrer os trabalhos do segundo estudo genético desta raça autóctone dos Açores e que desde 2007 é reconhecida internacionalmente. À cabeça deste processo está o Clu...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.