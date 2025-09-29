Lurdes Alfinete promete reforço do apoio à agricultura

A socialista apresentou propostas de apoio aos produtores e sublinhou o peso da agricultura na economia local, afirmando que o concelho tem uma das principais bacias leiteiras dos Açores, a maior associação de agricultores da região, duas das maiores indústrias de laticínios e mantém uma forte tradição na produção de hortícolas e frutícolas.

Conforme a nota de imprensa, entre as medidas apresentadas, Lurdes Alfinete propôs o reforço do abastecimento de água às explorações agrícolas, através da criação de uma equipa operacional dedicada à manutenção e ampliação das redes de distribuição, defendendo que “ter melhor água é ter melhor leite, é ter mais rendimento”. A melhoria dos caminhos agrícolas foi outra das prioridades apontadas, com a candidata a defender a “necessidade de retomar a manutenção e limpeza periódicas dos caminhos agrícolas da responsabilidade da Câmara Municipal” e criar parcerias com a IROA.

A candidata anunciou ainda a criação de um “Balcão do Agricultor” nos serviços camarários. Lurdes Alfinete comprometeu-se também a desenvolver, em parceria com a Associação Agrícola de São Miguel, a ampliação e modernização do Mercado Agrícola de Santana, incluindo a ligação da rede urbana de minibus ao espaço, às quintas e sábados.

No campo da formação, a socialista pretende o reforço da oferta de cursos ligados à agricultura e agroindústria na Escola Profissional da Ribeira Grande. Por fim, Lurdes Alfinete afirmou que pretende valorizar os agricultores e consolidar a agricultura como motor económico e social da Ribeira Grande.

