Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Autárquicas
    José Pacheco pretende rever competências da Polícia Municipal

    O candidato do CHEGA à Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Pacheco, reuniu-se com os responsáveis do Sindicato Nacional das Polícias Municipais nos Açores para discutir o futuro da Polícia Municipal

    29 de Sep de 2025, 16:00
    José Pacheco pretende rever competências da Polícia Municipal

    Autor: Filipe Torres

    Segundo a nota de imprensa, os sindicalistas alertaram para a falta de efetivos, para funções desempenhadas além das competências dos agentes e para a necessidade de atualizar a legislação sobre o uso de meios coercivos.

    Para José Pacheco, a Polícia Municipal de Ponta Delgada tem duas possibilidades: “ou fecha de vez ou se reforçam as suas competências e tem de ser reforçado também o seu orçamento, uma vez que estão a aliviar o trabalho à PSP - que é competência da República”.

    O candidato refere também que existe a necessidade de se atualizar o código de conduta municipal – que ainda tem valores das coimas em escudos – uma vez que “há multas demasiado brandas e temos de começar a fazer cumprir a lei. Se a Polícia Municipal atua, e bem, mas depois quase que os custos processuais são mais elevados do que o pagamento da multa, é sinal que temos de mexer nessa legislação municipal e fazê-la cumprir”.

    Por fim, José Pacheco defende reduzir a burocracia na Polícia Municipal, para que os agentes possam trabalhar sem atrasos nos processos da autarquia. 

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.