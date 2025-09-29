Portugal Football Summit recebe Sérgio Conceição ao lado de Paulo Sousa

Os dois antigos internacionais portugueses e atualmente técnicos vão participar na sessão inaugural do dia 09 de outubro, subordinada ao tema “O treinador moderno no Ecossistema de Alta Performance”, revelou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Conceição, de 50 anos, encontra-se desempregado após ter sido despedido do AC Milan, devido aos maus resultados.

O Portugal Football Summit vai decorrer pela primeira vez de 08 a 11 de outubro na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Entre os nomes já anunciados estão o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, a britânica Jill Ellis, diretora de futebol da FIFA, ou o selecionador português, o espanhol Roberto Martínez.