    • Portugal Football Summit recebe Sérgio Conceição ao lado de Paulo Sousa

    A primeira edição do Portugal Football Summit, evento que pretende discutir o futuro do futebol de 08 a 11 de outubro em Oeiras, vai contar com o treinador Sérgio Conceição, anunciou a organização, num painel com Paulo Sousa

    Hoje, 11:50
    Portugal Football Summit recebe Sérgio Conceição ao lado de Paulo Sousa

    Autor: Lusa/AO Online

    Os dois antigos internacionais portugueses e atualmente técnicos vão participar na sessão inaugural do dia 09 de outubro, subordinada ao tema “O treinador moderno no Ecossistema de Alta Performance”, revelou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

    Conceição, de 50 anos, encontra-se desempregado após ter sido despedido do AC Milan, devido aos maus resultados.

    O Portugal Football Summit vai decorrer pela primeira vez de 08 a 11 de outubro na Cidade do Futebol, em Oeiras.

    Entre os nomes já anunciados estão o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, a britânica Jill Ellis, diretora de futebol da FIFA, ou o selecionador português, o espanhol Roberto Martínez.


