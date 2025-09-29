Isabel Almeida Rodrigues quer aumento de 3 ME por ano em habitação

A candidata da Coligação Unidos por Ponta Delgada (PS, BE, PAN e Livre), Isabel Almeida Rodrigues, visitou a obra de construção de apartamentos no Paim, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e anunciou que pretende aumentar em pelo menos 3 milhões de euros por ano o investimento municipal em habitação, além dos projetos já em curso no âmbito do PRR, recorrendo, entre outras soluções, às cooperativas de habitação.

Segundo a nota de imprensa, durante a visita, Isabel Almeida Rodrigues destacou que a habitação é uma das maiores preocupações das famílias em Ponta Delgada e sublinhou que será uma prioridade do mandato da coligação.

A candidata revelou que o plano inclui a reabilitação de imóveis devolutos no centro da cidade e nas freguesias, a criação de programas de apoio à renda jovem, a disponibilização de lotes infraestruturados a preços controlados para construção própria, a expansão do arrendamento acessível para famílias da classe média com critérios claros e transparentes, e o investimento em projetos dinamizados por cooperativas.

O objetivo é duplicar o número de fogos municipais em regime de renda apoiada até ao final do próximo mandato e reduzir drasticamente os tempos de espera para atribuição de habitação social.

Isabel Almeida Rodrigues afirmou ainda que a meta é garantir uma Ponta Delgada onde “viver com dignidade não seja um privilégio, mas um direito de todos”, colocando metas, números e prazos no centro da proposta da coligação Unidos por Ponta Delgada.

