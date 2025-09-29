Açoriano Oriental
    Isabel Almeida Rodrigues quer aumento de 3 ME por ano em habitação

    Candidata da coligação Unidos por Ponta Delgada, Isabel Almeida Rodrigues, propõe um aumento de pelo menos três milhões de euros por ano no investimento em habitação

    29 de Sep de 2025, 15:44
    Isabel Almeida Rodrigues quer aumento de 3 ME por ano em habitação

    Autor: Filipe Torres

    A candidata da Coligação Unidos por Ponta Delgada (PS, BE, PAN e Livre), Isabel Almeida Rodrigues, visitou a obra de construção de apartamentos no Paim, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e anunciou que pretende aumentar em pelo menos 3 milhões de euros por ano o investimento municipal em habitação, além dos projetos já em curso no âmbito do PRR, recorrendo, entre outras soluções, às cooperativas de habitação. 

    Segundo a nota de imprensa, durante a visita, Isabel Almeida Rodrigues destacou que a habitação é uma das maiores preocupações das famílias em Ponta Delgada e sublinhou que será uma prioridade do mandato da coligação. 

    A candidata revelou que o plano inclui a reabilitação de imóveis devolutos no centro da cidade e nas freguesias, a criação de programas de apoio à renda jovem, a disponibilização de lotes infraestruturados a preços controlados para construção própria, a expansão do arrendamento acessível para famílias da classe média com critérios claros e transparentes, e o investimento em projetos dinamizados por cooperativas. 

    O objetivo é duplicar o número de fogos municipais em regime de renda apoiada até ao final do próximo mandato e reduzir drasticamente os tempos de espera para atribuição de habitação social. 

    Isabel Almeida Rodrigues afirmou ainda que a meta é garantir uma Ponta Delgada onde “viver com dignidade não seja um privilégio, mas um direito de todos”, colocando metas, números e prazos no centro da proposta da coligação Unidos por Ponta Delgada.

