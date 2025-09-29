Açoriano Oriental
    Alexandra Cunha defende planeamento rigoroso de investimentos

    Alexandra Cunha, candidata da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara Municipal de Ponta Delgada, visitou a Freguesia da Relva esta semana, destacando o potencial da localidade e a necessidade de respostas concretas aos problemas quotidianos

    29 de Sep de 2025, 15:58
    Alexandra Cunha defende planeamento rigoroso de investimentos

    Autor: Filipe Torres

    “É essencial que os investimentos sejam planeados com rigor, para servir verdadeiramente as populações” afirma.

    Durante a visita, Alexandra Cunha reuniu-se com o executivo da Junta de Freguesia e abordou dois projetos de infraestrutura: o campo de futebol junto ao aeroporto, cuja localização limita investimentos como a instalação de iluminação, e o futuro Centro Multidisciplinar da Relva, atualmente em fase de planeamento.

    Segundo a candidata da IL, o centro deverá incluir uma creche, um centro de dia, alojamento para grupos desportivos e um pavilhão polivalente. Contudo, alertou para a falta de clareza quanto à utilização do espaço, frisando que não deseja “mais uma infraestrutura sobredimensionada e depois degradada por falta de manutenção”.

    A candidata afirmou que, se o pavilhão for para atividades desportivas, deve cumprir os requisitos para treinos e competições, podendo integrar um futuro complexo desportivo em Ponta Delgada, desde que não se coloque limitações à atividade. Alexandra Cunha também apontou problemas como falta de estacionamento e ruas estreitas, agravados pelo grande número de alojamentos locais na freguesia.

    Por fim, a candidata abordou a situação da Rocha da Relva, classificada como geossítio e trilho certificado,  que afirma causar danos agrícolas a várias famílias por enxurradas mal canalizadas. Alexandra Cunha defende a cooperação entre entidades regionais e municipais para proteger este património natural e cultura.

